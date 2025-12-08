Star Academy du 8 décembre 2025 : résumé et replay de la quotidienne



Star Academy, résumé de la quotidienne du lundi 8 décembre 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de dimanche des académiciens. Suite du Débrief de Marlène avec le musical.











Marlène est fière d’eux et de ce qu’ils ont fait, ils ont ben incarné leurs personnages. Marlène annonce à Victor qu’il est la meilleure progression de la semaine, elle le félicite !

Pour la battle du top 3, Marlène les félicite. Elle trouve qu’Ambre a fait un truc « de ouf ». Et pour Léa, elle dit qu’elle n’était pas complètement dedans.

Pour le tableau chanté / dansé, Sarah est le coup de coeur des élèves.



Pour les surprises de Bastiaan et Léo, avec Eddy de Pretto et le père de Léo, Marlène les félicite.

Après le débrief, les élèves vont jouer au babyfoot en salle de danse. Et direction le théâtre pour l’annonce des évaluations par Michaël Goldman. Cette semaine, c’est le prime de la tournée à l’issue duquel on connaitra les noms des 9 élèves qui y participeront. Place à un marathon des évaluations : théâtre lundi matin, danse lundi après-midi et le chant mardi matin. Il y aura 2 éliminés à l’issue du théâtre et 2 à l’issue de la danse, Ambre et Sarah étant immunisées elles n’y participent pas. A l’issue des évaluations, il y aura un nouvel immunisé !

Les élèves ont la pression avant le marathon des évaluations. Et place à l’ouverture du calendrier de l’avent : Alison Wheeler. Elle est venue avec un quizz et à la clé : 3 minutes de téléphone et un soin de balnéo pour les pieds. C’est Ambre qui remporte les cadeaux !

Ils passent une bonne soirée ensemble, ils lui apprennent la choré de l’hymne en salle de danse. Ambre appelle ensuite sa maman avec ses 4 minutes de téléphone. Elle lui demande de se remettre au piano et lui reproche de ne pas manger de légumes. Ambre pleure après avoir raccroché.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 8 décembre

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy.