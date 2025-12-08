Ici Tout Commence spoiler : Pénélope risque l’exclusion de l’institut ! (vidéo épisode du 11 décembre)



Ici tout commence spoiler – Les choses vont mal tourner entre Ninon et Pénélope sans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Dans quelques jours, Pénélope va risquer l’exclusion de l’institut pour couvrir Ninon !











Billie et Alice Wiesberg sont là pour soutenir Pénélope. Serait-elle prête à quitter l’Institut pour sauver sa relation avec Ninon ? Billie et Alice pensent qu’elle doit absolument dire la vérité à Anaïs, directrice de l’institut le temps de l’absence de Teyssier. Elle ne doit pas tout mélanger, sa relation avec Ninon n’a pas de lien avec sa place à l’institut.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1325 du 11 décembre 2025 : Pénélope risque d’être virée

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.



