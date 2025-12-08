Star Academy, les évaluations de théâtre du 8 décembre : Bastiaan et Anouk au top, Théo et Léo en dessous, le résumé complet



Star Academy, les évaluations du 8 décembre 2025 – C’est ce lundi matin qu’avaient lieu les évaluations de théâtre de la semaine 7 de la Star Academy 2025. Les académiciens passent un marathon d’évaluations avec le théâtre ce matin et la danse cet après-midi, suivi demain matin du chant pour les 4 derniers encore en course.





Avant l’évaluation de théâtre, les élèves ont eu un cours d’une heure avec Papy et Manu Payet. Ils avaient 3 textes au choix, chacun sur un thème différent à interpréter. Ils ont eu ensuite du temps pour répéter et chacun a eu son débrief directement après son passage.







Léa passe la première et elle a choisi le texte exprimant la colère. Après son interprétation, Papy lui demande son impression, Léa dit s’être mise devant un miroir. Papy trouve que c’est mieux là quand elle leur explique. Many Payet lui dit que dès le début elle était dedans, elle a tout capté de ce qu’ils dont dit pendant le cours. Il lui dit que c’était super. Michaël dit avoir senti que c’était un texte, elle cherchait ce qu’il y avait dedans.

Jeanne passe ensuite, elle a choisi le texte drôle, humoristique. Elle interprète vraiment bien, tout le monde rigole. Papy salue son assurance, ça le réjouit. Mais il lui reproche de reculer, on ne doit jamais reculer sur un plateau ! Michaël lui aussi est bluffé, il y a un mois et demi il ne l’aurait pas cru capable de faire ça. Il trouve son choix ultra courageux et ultra réussi. Manu la félicite aussi.



Bastiaan a choisi le texte n°3, celui sur la colère. Papy salue ses silences et aime sa proposition, il a adoré. Manu lui dit bravo, il a trouvé ça super. Michaël a été dérangé par la gestion du texte, il aurait aimé que ça soit plus fluide, mais il parle d’une évaluation très réussie. Malgré les compliments, Bastiaan revient au château déçu de lui-même, il n’est pas bien. Les autres tentent de le rassurer.

Anouk passe sur le texte 2, ambiance poétique. Papy aime le fait qu’elle aille sur scène pour s’amuser et salue son sourire. Il note quelques petits soucis d’espace et conclut en disant « pas mal ». Michaël parle d’une super presta, il a acheté du début à la fin. Et Manu a trouvé ça très émouvant, doux.

Victor explique avoir choisi le texte comique. Il est le seul jusqu’à présent à y aller sans texte et il se révèle vraiment drôle ! Papy le félicite, il n’a pas lâché le regard. Ça reste encore timide mais c’est subtile et chouette à voir. Il dit qu’il a gagné sa bataille contre le théâtre ! Manu voit son avant/après, il aurait aimé un peu plus de volume mais c’est dès le début il s’est dit « il l’a ». Il salue le fait qu’il l’ait fait sans texte. Il le félicite. Michaël pense qu’il y a encore un peu de retenu, de timidité.

Place à Théo sur le texte 1, l’humoristique. Papy a ressenti le côté diesel, Théo avoue avoir mis du temps à se mettre dedans. Manu confirme, la fin était top. Théo avoue avoir mis du temps à se mettre dedans. Il manque de partir avant le commentaire de Michaël, qui lui rappelle qu’il n’a pas parlé. Michaël salue ses progrès, il le félicite pour sa prise de confiance.

Mélissa passe sur le texte n°1, comique. Michaël pense que c’est sa zone de confort le texte drôle, il a trouvé qu’elle utilisait trop sa thématique anglais / verlen. Et il regrette qu’elle se soit perdue dans le texte, mais ça reste très réussi. Papy a aimé qu’elle mette le texte à sa sauce mais elle doit encore s’affirmer. Manu a aimé et lui dit de ne pas se planquer derrière son culot, elle a du talent. En revenant au château, Mélissa est contente et penser se qualifier pour la danse.

On termine avec Léo, sur le texte n°3, la colère. Il lit énormément. Papy lui demande son impression, il dit qu’il ne sait pas. Papy pense qu’il est allé trop vite, il n’a pas laissé l’émotion vivre. Michaël a eu une sensation de diesel, il l’a trouvé paumé mais il l’a attrapé au fil du truc. Manu trouve qu’il l’a pris comme un exercice,

NOTRE AVIS SUR CES ÉVALUATIONS : Bastiaan et Anouk ont particulièrement réussi leurs évaluations et Jeanne et Victor sont clairement sortis de leur zone de confort. Du côté des moins bons, Théo, Léo, ou encore Mélissa. Le verdict va arriver très vite, ils vont éliminer 2 élèves et les 6 autres passeront leurs évaluations de danse dès cet après-midi.

EDIT 14H16 : Michaël annonce que les deux éliminés du marathon des évaluations sont Léo et Théo. Les autres vont enchainer sur la danse.

Retrouvez la quotidienne ce soir à 17h30 sur TF1. Toutes les infos, vidéos et le live de la Star Academy est sur TF1+.