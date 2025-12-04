Star Academy estimations : Jeanne toujours devant Mélissa, Lily loin derrière (SONDAGE)



Star Academy 2025 estimations nominations sondage – Demain soir, un nouveau prime de la Star Academy va sceller le sort de l’un des académiciens encore en compétition. Pour la première fois de la saison, les élèves ne voteront plus : ce sont exclusivement les téléspectateurs qui auront le pouvoir de sauver leur candidat favori.

Cette semaine, ce sont Jeanne, Mélissa et Lily qui se retrouvent en danger.











Comme chaque semaine, nous vous proposons nos estimations provisoires issues de notre sondage en ligne (à titre purement indicatif). Voici les tendances observées ce midi, à la veille du prime.

Jeanne domine largement avec 58,35 % des votes. La candidate confirme son statut de favorite du public, forte d’une progression constante ces dernières semaines.

De son côté, Mélissa se maintient en deuxième position avec 28,69 %. Une place qui pourrait encore évoluer en fonction des prestations de demain.



Et enfin Lily, malgré une base de soutien fidèle, ferme la marche avec 12,97 %. La soirée de samedi sera donc déterminante pour elle.

Rien n’est encore joué : les performances en direct peuvent renverser la tendance et tout peut basculer jusqu’à la dernière minute. Rendez-vous demain soir pour découvrir qui quittera l’aventure et qui poursuivra son rêve au château !

Sondage nominations semaine 7

Qui doit rester ? Lily Mélissa Jeanne Résultats Vote

Rendez-vous à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.