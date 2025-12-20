Star Academy : qui a été éliminé lors du prime des face à face ? (résumé + replay du 20 décembre 2025)



Star Academy, résumé du prime 10 du samedi 20 décembre 2025 – C’est parti pour le prime de des face à face de la Star Academy 2025, présenté par Nikos Aliagas. Les académiciens ouvrent le prime sur un conte de Noël.





Pour ce prime des duels, on commence avec Bastiaan et Léa. Ils chantent « Vivre pour le meilleur » avec Santa. Les votes sont ouverts pour les départager.







Bastiaan et Léa enchainent sur leur battle sur « If I Ain’t Got You » d’Alicia Keys.

Avant les résultats du duel, place à la carte blanche d’Anouk sur « Cry me a river » de Justin Timberlake. Tout le monde est debout, le public lui réserve une ovation/



21h59 : verdict des votes. Bastiaan remporte le duel, Léa est la première nominée.

Place au duel entre Mélissa et Sarah. Elles chantent avec Craig David sur un medley. Et elles enchainent avec leur battle sur « La foule » d’Edith Piaf.

Avant le verdict des votes du public, surprise pour Anouk : Barbara Pravi la rejoint pour chanter son titre « Voilà ».

22h33 : verdict des votes. Mélissa remporte le duel, Sarah est la deuxième nominée.

Magnéto Star Ac Mix

On continue avec le duel Ambre / Jeanne. Elles chantent avec Louane sur un medley et s’affrontent ensuite en duel sur « I Love Rock ’n Roll » de Joan Jett & The Blackhearts. Sofia avoue s’être pris un uppercut vocal !

23h02 : verdict des votes. C’est Ambre qui remporte le duel ! Jeanne rejoint Sarah et Léa sur le banc des nommés.

On termine les duels avec Victor et Théo. Ils chantent avec Léman sur « Les étoiles » puis s’affrontent sur « Don’t Let the Sun Go Down on Me » d’Elton John.

Magnéto tops et flops

Les académiciens sont réunis pour un medley de Noël avec le corps professoral.

23h27 : Victor est sauvé par le public ! Théo rejoint Jeanne, Léa et Sarah sur le banc des nominés. Ils s’affrontent sur « Je n’aurai pas le temps » de Michel Fugain.

Avant le verdict des votes du public, tous les élèves sont réunis sur une dernière chanson de Noël. Surprise : tous les éliminés les rejoignent ! La promo est réunie au grand complet.

Jeanne éliminée

23h50 : C’est l’heure du verdict. L’huissier remet la fameuse enveloppe avec les résultats des votes du public. Nikos annonce les noms des élèves sauvés : Léa, Théo, et Sarah. Jeanne est éliminée !

Star Academy 2025, le replay du prime du 20 décembre

Rendez-vous demain à 16h05 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.