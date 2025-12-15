Un Si Grand Soleil du 16 décembre : Charlotte succombe, Claire face à Hélène (résumé épisode 1815 en avance)



Claire se rend en prison pour sa mission. Elle passe de nombreux contrôles et doit remettre son portable. On lui donne la liste des détenues qu’elle va voir aujourd’hui. Et elle a un talkie d’urgence en cas de problème.

Charlotte écoute de l’opéra avec son casque, Soan l’interrompt pour lui demander ce qu’elle écoute. Elle écoute la Bohème de Puccini, Soan est surpris. Elle lui fait écouter mais il avoue qu’il n’aime pas plus que ça. Charlotte lui rappelle que d’habitude il critique les jeunes sur leurs choix musicaux. Charlotte reçoit un message Sacha. Soan demande qui c’est, elle ment en disant que Salomé lui propose de passer la soirée avec elle pour bosser. Il accepte.



En prison, Hélène a la surprise de retrouver Claire à l’infirmerie. Elle est contente de la voir, elles se prennent dans les bras. Claire avoue s’être portée volontaire pour la campagne de vaccination et dépistage du cancer du sein. Hélène lui tend son carnet de santé, elle n’est pas du tout à jour dans ses vaccins. Claire va faire un check-up.

Chez L Cosmétiques, Sacha présente sa nouvelle campagne publicitaire. Boris et Muriel annoncent que ça correspond à leurs attentes. Ils soumettront ses propositions à Elisabeth à son retour de déplacement.

En prison, Claire trouve la tension d’Hélène trop basse. Elle avoue avoir la tête qui tourne parfois mais ça passe. Claire lui dit qu’elle peut lui parler. Hélène avoue que c’est pas trop la forme, sa demande de remise de peine a été refusée, elle a l’impression qu’elle ne sortira jamais d’ici et qu’il n’y a pas d’issue. Claire lui assure que c’est un passage à vide qui va passer, elle doit garder espoir.

Salomé propose un ciné à Charlotte mais elle annonce qu’elle voit un mec : Sacha, qu’elle a rencontré la semaine dernière. Elle dit qu’il est génial, il a 27 ans et dirige une boite de communication. Salomé pense que c’est un peu bizarre qu’il s’intéresse à une fille de son âge mais Charlotte parle d’un coup de foudre. Elle n’ose pas en parler à ses parents et elle lui dit qu’elle est son alibi. Charlotte découvre un tag d’insultes dans les toilettes, elle va s’en prendre à Noura, qui dit que ce n’est pas elle. Noura part en l’insultant, Pablo lui dit de se calmer.

Chez Midi Libre, Paloma prépare son article sur la campagne en prison. Elle écoute une interview du procureur. Elle aimerait aller voir ce qui se passe en prison mais le ministère de l’intérieur n’a pas donné suite à sa demande. Elle en parle à Kira, qui lui annonce que sa mère est infirmière et qu’elle a débuté aujourd’hui ses consultations en prison. Elle va pouvoir l’interviewer, Paloma est emballée.

Pablo reproche à Kira de harceler Charlotte, Kira assure encore que ce n’est pas elle pour le tag mais elle mérite tout ce qui lui arrive. Pablo est choqué, personne ne mérite d’être harcelé.

Claire appelle Florent, il lui parle d’Hélène. Elle lui dit qu’elle ne l’a pas trouvée en forme du tout. Il lui dit qu’il va faire appel mais il y a peu de chance que ça aboutisse. Il rappelle qu’elle a tué un homme, elle a écopé de 8 ans de prison…

Charlotte retrouve Sacha. Il lui explique son travail au quotidien et lui parle de L Cosmétiques pour qui il travaille en ce moment. Elle dit avoir hâte de commencer à travailler, Sacha dit qu’il la trouve très mature pour son âge. Il l’emmène dans son endroit préféré.

Claire retrouve Kira qui a préparé le dîner. Elle l’interroge sur sa journée et lui parle de son article avec Paloma. Elle lui demande si elle accepterait d’interviewer. Claire accepte.

Sacha emmène Charlotte sur un toit avec une vue imprenable. Il dit n’avoir jamais emmener personne ici… Ils s’embrassent, il lui dit qu’ils peuvent prendre leur temps mais Charlotte dit en avoir envie.

Dans sa cellule, Hélène semble mal. Elle ne mange pas et a très mauvaise mine. Elle finit par perdre connaissance, sa co-détenue n’appelle personne mais dit « mer** ».

