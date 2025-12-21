Zone Interdite du 21 décembre : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6



Zone Interdite du 21 décembre 2025 – Ophélie Meunier vous donne rendez-vous ce dimanche soir sur M6 avec un numéro inédit du magazine « Zone Interdite ». Et ce soir il a pour thème « Ils construisent leur maison : rêves et galères des travaux en famille ».





Rendez-vous dès 21h10 sur M6







Zone Interdite du 21 décembre : « Ils construisent leur maison : rêves et galères des travaux en famille »

Devenir propriétaire reste un rêve pour beaucoup de Français, mais pas à n’importe quel coût. Face à la flambée des prix de l’immobilier neuf, ils sont de plus en plus nombreux à mettre la main à la pâte pour construire ou rénover leur logement en famille, afin de réduire la facture. Récupération de matériaux, achats improbables ou solidarité entre proches : nous avons suivi quatre familles qui ont imaginé des solutions ingénieuses pour accéder à la propriété à moindre coût.

À Tignieu-Jameyzieu, en Isère, Magali et Christophe viennent de se séparer. Pourtant, pour préserver l’équilibre de leurs enfants, ils ont décidé de poursuivre leur vie sous le même toit… chacun chez soi. Leur pari : ériger une vaste extension livrée en kit. Un projet ambitieux, synonyme d’un nouveau départ, à condition de tenir le coup face à un chantier bien plus complexe que prévu. Charpente, électricité, plomberie : parviendront-ils à tout réaliser seuls, sans perdre leur bonne humeur ?



À Rouen, en Seine-Maritime, Hélène et Ronan ont englouti toutes leurs économies dans l’achat d’un loft de 200 m². Mais une fois les clés en main, plus un centime pour l’aménager. Leur solution : mobiliser leurs amis, transformés en main-d’œuvre bénévole chaque week-end. Si l’enthousiasme est au rendez-vous au début, reste à savoir s’il tiendra sur la durée, au fil des travaux et de la fatigue.

À Gratay, en Saône-et-Loire, Sandrine et Rodolphe, deux agriculteurs passionnés de récupération, ont fait de la débrouille un art de vivre. Leur défi : construire une maison de 150 m² exclusivement à partir de matériaux de réemploi, pour un budget inférieur à 15 000 euros. Brocantes et recycleries deviennent le terrain de chasse de Sandrine, à la recherche de sanitaires, fenêtres ou éléments de toiture promis à une seconde vie. Mais adapter ces trouvailles aux contraintes du chantier va mettre Rodolphe à rude épreuve.

Enfin, Caroline et Anthony ont eu un véritable coup de cœur pour une ancienne école de village. Un lieu plein de charme, mais entièrement à rénover. Avec deux jeunes enfants et aucune expérience en bricolage, n’ont-ils pas vu trop grand ? Convaincu de pouvoir s’en sortir seul, Anthony compte sur les tutoriels en ligne et le soutien indéfectible de sa compagne pour relever ce défi hors normes.