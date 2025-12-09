Plus belle la vie spoiler : Chloé face à une terrible nouvelle ! (10 décembre 2025)



Plus belle la vie en avance du 10 décembre 2025 – C’est une terrible nouvelle qui attend Chloé demain dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, alors que Géraldine a simulé une agression, dans l’épisode du mercredi 10 décembre, tout va s’écrouler pour Chloé !











Géraldine a fait croire à Yann et à Charles qu’elle avait fait une causse couche après que Chloé l’ait poussée contre un arbre. Charles Duvivier annonce alors à Chloé qu’elle est virée, il dit être déçu et Géraldine l’accuse d’avoir couché avec Yann ! Chloé fait alors une erreur, elle annonce à Charles que Yann est le père de sa fille.

Plus tard, Charles confronte Yann, qui avoue qu’Elena est sa fille. Mais il ment, il affirme que c’est Chloé qui a disparu il y a 8 ans et qu’il ne savait pas qu’elle était enceinte. Il assure l’avoir su récemment. Charles, qui explique connaitre la petite fille, exige que Yann prenne ses responsabilités en la reconnaissant !



En fin de journée, Armand Billard retrouve Chloé. Il lui annonce que Yann Villeneuve est venu le voir, assisté d’Ulysse Kepler. Il a fait une reconnaissance de paternité et compte demander la garde d’Elena ! Chloé est sous le choc.