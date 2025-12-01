Un Si Grand Soleil du 2 décembre : Laurine piège Jérémy, Lucas va loin (résumé épisode 1805 en avance)



Un si grand soleil du 2 décembre 2025, spoiler résumé de l’épisode 1805 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 2 décembre 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Lucas et Dimitri surveillent Bertier grâce à la caméra placée dans son bureau. Ils voient son mot de passe, Lucas doit maintenant trouver un moyen d’entrer dans son bureau pour passer la commande. Dimitri pense qu’il va y arriver facilement.

Chez Paloma et Jérémy, elle reçoit une relance de facture internet. Paloma lui demande s’il a fait le virement, il dit avoir oublié. Il lui rappelle qu’il galère avec la paperasse mais elle luii dit qu’elle gère tout et c’était la seule chose qu’elle lui demandait… Il dit avoir une phobie administrative. Il promet de s’en occuper ce soir. Paloma lui dit qu’elle s’en occupe et à la place il va l’emmener au resto.



A l’hôpital, Jérémy salue David. Ce dernier lui reproche d’avoir « vendu son âme au diable » en buvant un verre avec Laurine. Il dit que c’est elle qui l’a invité et elle s’est même excusée. David est choqué, il pense que ça cache quelque chose.

Alix est avec Ulysse à la galerie, Richard l’appelle. Elle dit qu’elle attendait son appel avec impatience, Richard l’invite à voir sa piscine en situation… Alix se dit contente, il va lui envoyer son adresse et lui dit « à très vite ». Alix annonce à Ulysse qu’il a mordu à l’hameçon mais il la trouve inconsciente.

Laurine observe Jérémy et David… Elle a un sourire étrange. Jérémy va s’occuper d’un patient, un jeune homme de 19 ans qui a fait un malaise pendant un entrainement de foot. Jérémy lui dit qu’ils vont le garder quelques jours pour identifier la cause de l’arythmie. Il tente de le rassurer, ils vont tout vérifier. Le jeune homme a peur, le foot c’est sa vie et il est en centre de formation. Jérémy lui dit de leur faire confiance.

Janet salue Laurine, elle veut lui parler pour s’assurer qu’il n’y a pas de problème entre elles depuis qu’elle a refusé son projet de thèse. Laurine dit être passée à autre chose, elle est désolée pour sa réaction car elle était déçue. Janet salue la qualité de son projet, elle est brillante et sa décision n’a rien de personnel. Laurine lui assure que tout va bien. Juste après, Jérémy signe les papiers de sortie d’un patient, la secrétaire les met sur une pile… Laurine les subtilise et les jète !

Ulysse insiste pour accompagner Alix chez Richard. Alix dit qu’elle va joindre l’utile à l’agréable avec Richard. Ulysse lui rappelle qu’il est peut être dangereux, Alix minimise. Il lui conseille de parler à la police, elle refuse et ne veut pas aggraver la situation de Lucas.

Jérémy parle du cas du sportif à Laurine quand Clémence les interrompt. Elle demande à Jérémy pourquoi Mr Dubois est sorti alors qu’elle n’a pas son autorisation de sortie signée. Jérémy ne comprend pas mais elle le recadre sur l’administratif. Laurine dit que c’est elle et qu’elle a oublié, Clémence est surprise et Jérémy ne comprend pas… Il lui dit ensuite qu’elle n’avait pas à le couvrir. Il était certain de l’avoir fait signer et d’avoir remis le formulaire à l’infirmière. Laurine se moque. Il file rejoindre sa femme au ciné.

Chez L Cosmétiques, Lucas dit à Enric qu’il a perdu ses clés. Enric propose de l’aider à chercher, il refuse. Enric s’en va en lui souhaitant bon courage…

Laurine joue aux échecs avec Boris, qui lui demande si elle a digéré le refus de Janet. Elle dit que c’est en cours et elle n’est pas inquiète car la partie n’est pas finie ! Elle n’a pas dit son dernier mot.

Chez L Cosmétiques, Lucas pénètre dans le bureau de Bertier de nuit. Il va sur son ordinateur et tape son mot de passe et passe la commande demandée par Sybille ! Quand il repart, le gardien de nuit le chope dans les couloirs et lui demande ce qu’il fait là. Il dit avoir cherché ses clés. Le gardien le croit mais lui dit de le prévenir la prochaine fois. Lucas dit qu’il n’y en aura pas.

