Star Academy : pourquoi il n'y a pas de live ce lundi soir ? (1er décembre)

Par /

Événement exceptionnel ce lundi pour les élèves de la Star Academy ! Ce soir, le traditionnel live diffusé sur la chaîne dédiée de TF1+ est suspendu. La raison est pour le moins enthousiasmante : les académiciens ont quitté le château afin d’assister au concert d’Ed Sheeran au Zénith de Paris.


Capture TF1
Capture TF1


Cet après-midi, les élèves ont en effet reçu, à la surprise générale, des invitations pour assister au show du parrain de leur promotion. Une annonce inattendue qui a immédiatement bouleversé leur planning et provoqué un mélange d’excitation et d’émotion au sein du groupe.

Cerise sur le gâteau, Anouk vivra une soirée encore plus spéciale. La jeune académicienne aura l’immense privilège de monter sur scène aux côtés d’Ed Sheeran afin d’interpréter « Camera », un titre dont elle avait brillamment remporté l’audition la semaine dernière. Un moment qui s’annonce déjà mémorable pour elle… et pour tous les fans de l’aventure.

Les élèves devraient rentrer tard au château après le concert. Le live fera donc son retour mardi matin sur TF1+.


