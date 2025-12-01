Star Academy : Théo L. sort du silence après son élimination



C’est Théo qui a été éliminé de la Star Academy 2025 samedi soir à l’issue de la sixième semaine d’aventure. Après un mois et demi passé au château, Théo L. est sorti du silence aujourd’hui en s’exprimant pour la première fois sur son compte du réseau social Instagram.





« Quelle aventure incroyable… Samedi soir, mon parcours à la Star Academy s’est arrêté, mais je repars le cœur rempli d’une gratitude immense. » a écrit Théo ce soir.







« Merci à tous ceux qui m’ont soutenu depuis le premier prime. Vos messages, vos votes, votre énergie… c’est grâce à vous que j’ai pu vivre ce rêve jusqu’au bout. » a-t-il poursuivi.

« J’ai appris, j’ai grandi, j’ai douté, mais surtout j’ai aimé chaque seconde. Partager la scène, travailler avec des professeurs aussi passionnés, vivre avec les autres élèves, pleurer, chanter, rire jusqu’à en perdre la notion du temps… tout ça restera gravé à vie. »



Théo a partagé la photo de ses retrouvailles avec Léane, Noah et Mehdi, précisant que « rien n’a changé » entre eux en dehors du château de Dammarie-les-Lys.

