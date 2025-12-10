Star Academy : Anouk, Jeanne, Léa, Léo, Mélissa, Victor et Théo nominés, qui doit rester ? (SONDAGE)



Publicité





Star Academy 2025 nominations semaine 8, sondage – Alors que les nominés de la semaine de la Star Academy 2025 auraient du être annoncés ce soir en fin de quotidienne, on les connait déjà depuis hier soir suite à une erreur de la production (voir notre article).











Publicité





En cette semaine spéciale tournée, les académiciens ont participé à un marathon d’évaluations. Et c’est finalement Bastiaan qui l’a remporté, il a donc décroché sa place en tournée aux côtés d’Ambre et Sarah, qualifiées lors du dernier prime. Anouk, Jeanne, Léa, Léo, Mélissa, Victor et Théo sont donc les 7 nominés du prime tournée, les votes des téléspectateurs ouvriront en fin de quotidienne.

A l’issue du prime de samedi soir, l’un des académiciens nominés sera éliminé aux portes de la tournée. Pour les autres, ils seront assurés de participer au Star Ac Tour 2026.

SONDAGE nominations semaine 8

Qui doit rester et participer à la tournée ?

Publicité



Anouk Jeanne Léa Léo Mélissa Théo Victor Résultats Vote

Toutes les infos, vidéos et le live de la Star Academy est sur TF1+.