« The King’s Man : Première Mission » : histoire et interprètes du film ce soir sur M6 (17 décembre)

« The King’s Man : Première Mission », c’est le film rediffusé ce mercredi soir sur M6. Un film des studios Disney réalisé par Matthew VAUGHN, avec Ralph FIENNES et Gemma ARTERTON dans les rôles principaux.





A découvrir ce soir dès 21h10 sur M6 ou en live et depuis tous vos appareils connectés sur M6+ et sa fonction direct.







« The King’s Man : Première Mission » : l’histoire

En pleine Première Guerre mondiale, le duc Orlando d’Oxford, espion d’exception au sein de l’agence de renseignement britannique Kingsman, s’allie au jeune Conrad, à Mata Hari et à Shola. Ensemble, ils s’opposent à une galerie de despotes et de personnages déments, parmi lesquels Raspoutine et Guillaume II.

Le casting

Avec : Ralph FIENNES (Orlando d’Oxford), Gemma ARTERTON (Polly Wilkins), Harris DICKINSON (Conrad), Djimon HOUNSOU (Shola), Aaron TAYLOR-JOHNSON (Lee Unwin), Matthew GOODE (Capitaine Maximillian Morton), Daniel BRÜHL (Erik Jan Hanussen), Rhys IFANS (Raspoutine), et Tom HOLLANDER (Le roi George V)



VIDÉO « The King’s Man : Première Mission » : la bande-annonce