« 10 jours encore sans maman » : le film inédit avec Franck Dubosc ce soir sur M6 (23 janvier 2026)

10 jours encore sans maman au programme TV du vendredi 23 janvier 2026 – Ce soir M6 diffuse le film inédit « 10 jours encore sans maman ». Une comédie réalisée par Ludovic Bernard avec Franck Dubosc et Aure Atika dans les rôles principaux.





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne







« 10 jours encore sans maman » : l’histoire

Après avoir été licencié, Antoine, ancien DRH d’une grande enseigne de bricolage, a fait le choix de rester à la maison pour s’occuper de ses quatre enfants. Un rôle exigeant qu’il assume presque seul, sa femme Isabelle étant très prise par sa nouvelle carrière d’avocate.

Depuis deux ans, au sein de la famille Mercier, les rôles se sont inversés et Antoine peine à suivre le rythme effréné imposé par cette vie de père au foyer. L’arrivée de dix jours de vacances apparaît alors comme une véritable bouffée d’oxygène.



Mais ce répit tant espéré tourne court : retenue par une affaire cruciale pour son cabinet, Isabelle n’a d’autre choix que de laisser Antoine partir au ski avec les enfants… et surtout, sans elle.

Avec Franck Dubosc (Antoine Mercier), Aure Atika (Isabelle Mercier), Swan Joulin (Arthur Mercier), Violette Guillon (Chloé Mercier), Alexis Michalik (Thierry Di Caprio), Helena Noguerra (Audrey), et Annelise Hesme (Laure)

