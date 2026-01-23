La Boîte à Secrets du 23 janvier : les invités de Faustine Bollaert ce soir

La Boîte à Secrets du 23 janvier 2026 – Faustine Bollaert vous donne rendez-vous ce soir sur France 3 pour un nouveau numéro inédit de « La Boîte à Secrets ».


A suivre dès 21h10 sur la chaîne, puis en replay gratuit pendant 7 jours sur France.TV.

La Boîte à Secrets du 23 janvier : les invités de Faustine Bollaert ce soir
La Boîte à Secrets du 23 janvier 2026 : les invités de ce soir

Pour ce nouveau numéro inédit, La boîte à secrets s’apprête une fois encore à toucher le cœur des téléspectateurs. Aux commandes, Faustine Bollaert promet une soirée intense en émotions aux côtés de ses trois invités : Élie Semoun, Tina Arena et Ycare.

Bien plus qu’une simple émission, La boîte à secrets est un véritable moment de partage et de confidences. Chaque invité se livre à travers une immersion unique dans ses souvenirs et les instants marquants de son parcours.


Élie Semoun, Tina Arena et Ycare auront la surprise de découvrir des attentions imaginées spécialement pour eux, avec la complicité de leurs proches.

Entre joie, rires, retrouvailles, révélations et instants d’émotion, tous les ingrédients seront réunis pour une soirée inoubliable. Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour une véritable fête pleine de surprises… et croyez-le, vous n’êtes pas au bout de vos émotions ! Préparez-vous à vibrer, rire et peut-être même à laisser couler une larme.

