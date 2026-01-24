100% logique du 24 janvier : les invités de Cyril Féraud ce soir sur France 2



100% logique du 24 janvier 2026 – Ce samedi soir, Cyril Féraud vous donne rendez-vous sur France 2 pour un numéro inédit du jeu « 100% logique : la réponse est sous vos yeux ». Quels invités seront aux côtés des candidats ce soir ?





100% logique du 24 janvier, présentation du jeu

100 % Logique fait son grand retour avec un tout nouvel épisode inédit ! Peu importe l’âge, le niveau d’études ou les connaissances : tout le monde peut jouer. Un enfant de 8 ans a autant de chances de gagner qu’un adulte de 80 ans. Pourquoi ? Parce qu’à chaque question, la réponse est littéralement « sous vos yeux »… encore faut-il savoir la repérer !

Ils sont 100 candidats au départ, prêts à aller le plus loin possible dans le jeu pour tenter de remporter une cagnotte pouvant atteindre 100 000 euros. Pour y parvenir, ils devront enchaîner une série de questions, de la plus simple — celle à laquelle 95 % des Français savent répondre — à la plus redoutable, que seulement 1 % de la population est capable de résoudre.



Dès le début de l’émission, chaque candidat reçoit 1 000 euros. Mais à la moindre mauvaise réponse, c’est l’élimination, et la somme rejoint la cagnotte collective, qui ne cesse alors de grimper. Le ou les derniers candidats encore en lice auront une ultime chance : répondre à la question finale, celle du fameux « 1 % », pour tenter de décrocher jusqu’à 100 000 euros.

Qui parviendra à éviter les pièges et à trouver la bonne réponse jusqu’au bout ? Ce quiz événement promet aux téléspectateurs de mettre leur logique et leur sens de l’observation à l’épreuve, tout en se défiant en famille !

100% logique du 24 janvier, les invités de ce soir

Pour ce nouveau numéro, trois nouvelles personnalités vont se prêter au jeu de la logique et soutenir nos 100 candidats : McFly et Carlito, et Nathalie Péchalat.

Préparez vous pour un nouveau numéro de « 100% logique » ce soir dès 21h10 sur France 2 et en replay sur France.TV