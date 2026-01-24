« NCIS : Tony & Ziva » du 24 janvier 2026 : vos épisodes ce soir sur M6



NCIS du 24 janvier 2026 – Ce samedi soir, M6 poursuit la diffusion de la nouvelle série inédite « NCIS : Tony & Ziva ». Au programme ce soir, trois nouveaux épisodes.





A découvrir ce soir sur M6 dès 21h10 ou sur M6+ pour le replay.







NCIS du 24 janvier 2026 : vos épisodes inédits

Saison 1 – épisode 5 : Sous haute sécurité

Ayant découvert que Jonah est incarcéré sous une fausse identité dans une prison ultra-sécurisée en Autriche, Tony et Ziva parviennent à s’introduire dans le pénitencier avec l’appui de Claudette et Boris. Sur place, ils mettent au jour la présence de Martine Aranow, ainsi que celle d’un drone expérimental volé à l’entreprise d’armement Reigning Fire.

Saison 1 – épisode 6 : La panic room

Afin de mettre leur fille à l’abri, Tony et Ziva ont confié Tali et Sophie à une ancienne cache de Ziva, nichée en pleine Forêt-Noire en Allemagne, un lieu chargé de souvenirs familiaux. Mais Galimard et ses hommes finissent par les retrouver, forçant Tali et Sophie à se barricader dans la panic room de la maison, tandis que Tony et Ziva se précipitent pour leur venir en aide…



Saison 1 – épisode 7 : Dangereux sentiments

Rétabli dans ses fonctions de secrétaire général d’Interpol, Jonah tient Tony et Ziva pour responsables des incidents survenus en Autriche et fait émettre des mandats à leur encontre. Alors qu’ils rentrent à Paris à l’occasion d’un salon organisé par Reigning Fire, Tony et Ziva cherchent à comprendre les raisons qui poussent Jonah et Martine à vouloir anéantir le PDG Aaron Graves. Pour rester discrets, ils demandent l’aide du Dr Lang, mais c’est finalement son compagnon Archi, pédopsychiatre, qui les héberge.

Rappel de la présentation de la série

Quelques années après avoir quitté le NCIS, Tony DiNozzo a fondé sa propre société de sécurité, tandis que Ziva David est à la tête d’une école de langues. Bien que séparés, ils se sont installés à Paris pour élever leur fille Tali et tenter de se reconstruire. Mais leur fragile équilibre est brutalement bouleversé par une cyberattaque visant l’entreprise de Tony, qui menace leur sécurité et celle de leur enfant. S’ensuit alors une traque haletante à travers l’Europe pour démasquer cet adversaire invisible.

Avec Michael Weatherly (Tony DiNozzo), Cote de Pablo (Ziva David), James D’Arcy (Henry Rayner-Hunt), Isla Gie (Tali DiNozzo), Amita Suman (Claudette Caron), Maximilian Osinski (Boris Peskov), Nassima Benchicou (Martine Aranow), Emmanuel Bonami (Pierre Galimard), Lara Rossi (Sophie Summers), Julian Ovenden (Jonah Markham), et Terence Maynard (Dr Lang)

L’équipe du « NCIS » vous donne rendez-vous ce soir dès 21h10 sur M6 et en replay sur M6+