« Meurtres à Millau » : votre téléfilm inédit ce 24 janvier sur France 3 (histoire, interprètes)

« Meurtres à Millau » au programme TV du samedi 24 janvier 2026 – Ce samedi soir à la télé, France 3 diffuse le téléfilm inédit « Meurtres à Millau », qui fait partie de la collection « Meurtres à… ». Dans les rôles principaux, Jean-Pierre Darroussin et Elodie Frégé.





A suivre dès 21h10 sur France 3







« Meurtres à Millau » : l’histoire

Près du viaduc de Millau, le corps de Paul Gasteuil est retrouvé affublé d’un masque de diable. Cette macabre mise en scène, qui semble puiser ses racines dans la légende de Sainte-Enimie, intrigue la capitaine de gendarmerie Alice Nerval, chargée de l’enquête.

Pour tenter d’élucider ce crime énigmatique, Alice accepte de s’associer à Adrien Nerval, son beau-père, ancien capitaine mis à pied six mois plus tôt pour des raisons personnelles.



Mais l’enquête ravive de profondes tensions familiales : Adrien est brouillé depuis des années avec son fils Jérémy, qui entrerait dans une colère noire s’il découvrait l’identité du nouveau partenaire professionnel de sa femme.

Alice parviendra-t-elle à mener de front une investigation particulièrement complexe et une situation familiale sur le point d’exploser ?

Casting : interprètes et personnages

Avec Élodie Frégé (Alice Nerval), Jean-Pierre Darroussin (Adrien Nerval), Aurélien Wiik (Jérémy Nerval), Nicolas Briançon (Guillaume Castro), Shemss Audat (Élodie Garnier), Stéphane Blancafort (Maxime Tellier), Gary Mihaileanu (Alexandre Castro), Marie Bernard (Emma), Etienne Le Philippe (Baptiste), Patrick Seminor (Paul Gasteuil), Lauretta Trefeu (Julie), Romain Rionnet (Tristan Veber)