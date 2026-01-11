13h15 le dimanche du 11 janvier : au sommaire aujourd’hui



13h15 le dimanche du 11 janvier 2026 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le dimanche » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend aujourd’hui avec la rediffusion de la série intitulé « Affaire Boulin : les bas-fonds de la République ».





« 13h15 le dimanche » du 11 janvier 2026 : le sommaire

En 1979, la disparition du ministre Robert Boulin, survenue dans des conditions troubles, bouleversait la classe politique. Des décennies plus tard, un témoignage inédit est venu raviver la piste d’un possible homicide.

Robert Boulin, alors ministre du Travail et de la Participation sous la présidence de Valéry Giscard d’Estaing, est retrouvé sans vie le 30 octobre 1979 dans un étang de la forêt de Rambouillet, dans les Yvelines. Malgré les doutes persistants, la version officielle a longtemps privilégié l’hypothèse du suicide. Une conclusion constamment contestée par sa fille, Fabienne Boulin-Burgeat, persuadée que son père a été assassiné.



Alors que la justice s’orientait vers un non-lieu en 2022, un nouveau témoignage, recueilli plus de quarante ans après les faits, a conduit à la réouverture des investigations.

Depuis plusieurs années, les équipes de 13h15 le dimanche suivent de près l’énigme de l’affaire Boulin. À travers un documentaire mis à jour, le magazine revient sur ce rebondissement majeur et fait le point sur l’enquête visant à établir les véritables causes de la mort du ministre.

Que s’est-il réellement passé ?

Un collège d’experts mandaté par le juge d’instruction de Versailles, en charge du dossier depuis 2015, a rendu des conclusions déterminantes : aucun des examens réalisés à l’époque ne permet d’affirmer que Robert Boulin est mort par noyade, ni qu’il s’est suicidé. Les clichés du corps montrent notamment une fracture du nez, compatible avec une chute ou un choc provoqué par un objet contondant. Par ailleurs, l’autopsie pratiquée en 1979 n’a jamais permis de déterminer précisément l’heure du décès.

Ces éléments confortent aujourd’hui la thèse défendue par la fille du ministre et son avocate, Maître Marie Dosé. Contrairement à ce qui avait été avancé, Robert Boulin n’aurait pas ingéré de Valium pour mettre fin à ses jours. Reste désormais une question centrale : que s’est-il réellement déroulé dans la nuit du 29 au 30 octobre 1979, aux abords de Montfort-l’Amaury ?