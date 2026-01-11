Plus Belle La Vie spoilers : Martin inquiet, Ulysse déchante, les résumés jusqu’au 30 janvier 2026



Publicité





Plus belle la vie spoilers : les résumés en avance jusqu’au 30 janvier 2026 – Que va-t-il se passer dans quelques semaines dans votre série marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous êtes impatient de le découvrir, alors c’est le moment. Stars Actu vous dévoile les nouveaux résumés spoilers de « Plus belle la vie, encore plus belle » pour la semaine du lundi 26 au vendredi 30 janvier 2026.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Dans deux semaines, on peut vous dire Martin va s’inquiéter face aux avancées de l’enquête de la police. Et les proches d’un policier du Mistral vont se retrouver impliqués !

Pendant ce temps là, Ulysse déchante face au nouveau défi que se lance sa mère, Vanessa Kepler. Quant à Apolline, elle vient en aide à une résidente.



Publicité





Plus belle la vie spoilers : les résumés de la semaine du 26 au 30 janvier 2026

Lundi 26 janvier 2026 (épisode 505) : Victime d’un acte malveillant, une résidente se retrouve dans une mauvaise posture. De son côté, Boher se méfie des fréquentations de sa fille. En parallèle, Ariane tente d’impliquer davantage Zoé dans sa grossesse.

Mardi 27 janvier 2026 (épisode 506) : Au commissariat, l’affaire dévoile des éléments qui portent atteinte à la vie de certains policiers. Suite à un appel du commissariat, Martin est rongé par l’inquiétude. Autour d’un café, Mathilde fait part à Zoé de ce qui se prépare à l’université.

Mercredi 28 janvier 2026 (épisode 507) : De nouvelles découvertes sur le passé d’un Mistralien inquiètent nos policiers. De son côté, Apolline tend la main à une jeune résidente qui rencontre les mêmes difficultés qu’elle. A l’université, Zoé se voit porter par un nouvel élan.

Jeudi 29 janvier 2026 (épisode 508) : Au commissariat, l’enquête prend une autre tournure quand elle implique les proches des policiers. En demandant de l’aide à ses amis sur une énigme, Steve rouvre malgré lui, une cicatrice qui semblait pourtant guérie. Au Mistral, Vanessa se doit de relever un nouveau défi.

Vendredi 30 janvier 2026 (épisode 509) : Les Mistraliens détiennent un indice qui lance les policiers sur une nouvelle piste. De son côté, Apolline a trouvé un remplaçant pour l’accompagner au concert. Au Mistral, Ulysse déchante face aux nouvelles lubies de sa mère.

Plus belle la vie spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Plus belle la vie, encore plus belle » :