13h15 le dimanche du 18 janvier : au sommaire aujourd’hui

13h15 le dimanche du 18 janvier 2026 : le sommaire aujourd'hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le dimanche » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend aujourd'hui avec la rediffusion de la série intitulé « Diplomatie : la menace russe ».





« 13h15 le dimanche » du 18 janvier 2026 : le sommaire

L’Europe est-elle à l’aube d’un conflit majeur ? Cette guerre a-t-elle déjà commencé, sous une forme diffuse et hybride ? Et que révèle réellement la stratégie de Vladimir Poutine ? 13h15 le dimanche s’attache à décrypter les contours et la réalité de la menace russe.

À la veille du Nouvel An, le 30 décembre 2025, le ministère russe de la Défense a rendu publiques les premières images de l’Orechnik, un missile balistique à capacité nucléaire, déployé en Biélorussie, aux portes de l’Union européenne.



Quelques jours plus tôt, le groupe La Poste était la cible d’une vaste cyberattaque, revendiquée par des hackers pro-russes. Un épisode supplémentaire dans la stratégie de déstabilisation menée par le Kremlin en Europe, et plus particulièrement en France.

Du siège de l’OTAN aux villages lituaniens situés à seulement 40 kilomètres de la frontière biélorusse, de l’ancien quartier général du KGB à Dresde jusqu’au cœur de la mer Baltique, 13h15 le dimanche dresse un état des lieux de l’escalade des tensions avec la Russie.

Comment cet homme s’est-il forgé, de ses années comme officier du KGB à Dresde à la chute du Mur de Berlin, et comment a-t-il nourri l’ambition de construire un nouveau projet de puissance ?

La guerre hybride menée en France : de l’espionnage traditionnel aux nouvelles formes de sabotage et de déstabilisation, jusqu’aux soupçons de tentatives d’assassinat.