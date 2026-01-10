N’oubliez pas les paroles du 10 janvier 2026 : Stéphane fait grimper ses gains



Publicité





N’oubliez pas les paroles du 10 janvier 2026, 8 victoires pour Stéphane – Nouvelles victoires de Stéphane ce samedi soir dans « N’oubliez pas les paroles ». Et il a encore bien fait grimper ses gains.











Publicité





N’oubliez pas les paroles du samedi 10 janvier 2026, Stéphane continue

Dans le détail ce samedi soir, Stéphane a remporté 1.000 euros sur la première émission et la somme maximale de 20.000 euros sur la seconde. Le maestro totalise ainsi 64.000 euros de gains en 8 victoires. Il pourrait donc mathématiquement franchir la barre des 100.000 euros dès lundi !

N’oubliez pas les paroles du 10 janvier replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce samedi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.