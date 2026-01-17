Ici Tout Commence spoilers : Anaïs au pied du mur, un retour choc, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 19 au 23 janvier 2026)



Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 19 au 23 janvier 2026 – Déjà curieux d’en savoir plus sur ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence » ? Alors c’est le moment ! En effet, comme tous les samedis, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











On peut déjà vous dire que cette semaine va être marquée par Anaïs, au pied du mur après les menaces de Jeanne Jourdain. Evidemment, hors de question qu’Anaïs vire Milan. Elle décide de tout faire pour redorer l’image de l’hôtel Jourdain. Grâce à Billie, elle réussit à obtenir l’organisation de la soirée annuelle de la fondation Excellence Palace. Mais coup de tonnerre : Romain Valdine fait partie du jury ! Billie, en charge du menu de la soirée, est déstabilisée.

Entre Fleur et Lionel, c’est encore un peu timide. Et ils se font surprendre dans un moment d’intimité par Inès ! La petite soeur de Lionel et Zoé est de retour à l’institut.

Quant à Thelma, Gary et Léonard se mettent dans l’idée de la caser… Qui sera l’heureux élu ?



Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 19 au 23 janvier 2026

Lundi 19 janvier 2026 à 18h05 (épisode 1353) : Anaïs fait face à un enjeu de taille. À l’Institut, Claire est sur tous les fronts. De leur côté, Fleur et Lionel tâtonnent.

Mardi 20 janvier 2026 (épisode 1354) : Anaïs et Billie découvrent avec stupeur le jury du Prix Excellence Palace. Claire et les élèves trouvent le remplaçant parfait en cuisine. Fleur monte en température.

Mercredi 21 janvier 2026 (épisode 1355) : Face à Billie, Anaïs est dans de beaux draps. Hector est au cœur des convoitises. Gary et Léonard jouent à Cupidon avec Thelma.

Jeudi 22 janvier 2026 (épisode 1356) : Ferdinand mène sa danse. Fleur abat ses cartes. Chez les Leroy, Bérénice fait des étincelles.

Vendredi 23 janvier 2026 (épisode 1357) : À l’Hôtel Jourdain, Billie se fait cuisiner. Jim et Carla sont en révolution. Thelma fait tomber le masque.

VIDÉO Ici tout commence spoilers la bande-annonce du 19 au 23 janvier 2026

vidéo à venir

