La Boîte à Secrets du 9 janvier : les invités de Faustine Bollaert ce soir

La Boîte à Secrets du 9 janvier 2026 – Faustine Bollaert vous donne rendez-vous ce soir sur France 3 pour un nouveau numéro de « La Boîte à Secrets ».


A suivre dès 21h10 sur la chaîne, puis en replay gratuit pendant 7 jours sur France.TV.

Pour cette nouvelle édition, « La boîte à secrets » s’annonce une fois encore comme un rendez-vous incontournable, prêt à toucher le cœur des téléspectateurs. Aux commandes, Faustine Bollaert promet une soirée intense en émotions aux côtés de trois invités de marque : François-Xavier Demaison, Catherine Lara et Jean-Pierre Castaldi.

Bien plus qu’une émission, La boîte à secrets est un véritable moment de partage et de confidences, où chaque personnalité dévoile une facette intime de son parcours. Une immersion unique dans leurs souvenirs les plus marquants et les instants forts de leur vie.


François-Xavier Demaison, Catherine Lara et Jean-Pierre Castaldi découvriront des surprises spécialement conçues pour eux, élaborées avec la complicité de leurs proches.

Émotions, rires, instants de joie, retrouvailles et révélations rythmeront cette soirée placée sous le signe de la sincérité et de la fête.

Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour une soirée pleine de surprises… et d’intenses moments à partager. Préparez-vous à vibrer, rire et peut-être même à laisser couler une larme.

