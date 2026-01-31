50mn Inside du 31 janvier 2026 : sommaire et reportages ce samedi sur TF1



50′ Inside du 31 janvier 2026, sommaire et reportages – Ce samedi soir et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50′ Inside.





A suivre dès 18h sur TF1 puis en replay gratuit sur TF1+.







50mn Inside du 31 janvier 2026, au sommaire dans 50mn Inside l’actu :

🎶 Le portrait : Amir

Les confidences du chanteur qui fait ses débuts de comédien dans la série « La belle et le boulanger », à découvrir le lundi 2 février sur TF1.

🎬 La story – Jamel Debbouze

L’acteur est de retour dans le film de Philippe Lacheau « Marsupilami ». Comment en 30 ans de carrière est-il devenu indétronônable ?



✨ L’actu – dans les coulisses du retour de « Danse avec les Stars », découvrez l’envers du décor de la compétition. Comment gérer la pression du direct chaque vendredi ?

✨ En coulisses – Le championnat du monde junior de pâtisserie.

L’équipe de 50’Inside y a suivi des frères jumeaux de 22 ans, aussi doués que pasionnés.

50mn Inside du 31 janvier 2026, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

☀️ Le document : direction Megève

Hôtels au luxe discret et gastronomie au sommet, comment ce petit village de 3000 habitants rivalise-t-il avec les stations stars des Alpes.

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 18h sur TF1.