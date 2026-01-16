Arnaques du 16 janvier 2026 : sujets et reportages du magazine de Julien Courbet ce soir sur M6



Arnaques du 16 janvier 2026 – Ce samedi soir sur M6 Julien Courbet vous propose un numéro inédit de son magazine « Arnaques ! ». Julien Courbet et ses équipes ont mené l’enquête pour déjouer les techniques et les pièges tendus par les escrocs. Quel est le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout !





Arnaques du 16 janvier 2026 : le sommaire

Julien Courbet s’attaque à un véritable fléau national : chaque année en France, plus d’un million de personnes sont victimes d’escroqueries, pour un préjudice total estimé à 1,2 milliard d’euros. Dans Arnaques !, son équipe passe au crible les fraudes les plus répandues qui empoisonnent le quotidien des Français.

Faux chèques de banque, arnaques à la tâche sur les réseaux sociaux, faux services de dépannage informatique… Les méthodes des escrocs ne cessent de se diversifier. Le constat est alarmant : Emmanuel, cuisinier, a perdu 55 000 euros après avoir investi dans un faux livret d’épargne proposé par une prétendue banque allemande. Maëlys a été escroquée de 7 500 euros en se contentant de « liker » des publications, tandis que Marie-Noëlle s’est vu soutirer 1 600 euros par de faux conseillers bancaires après avoir cliqué sur un lien frauduleux. Même des célébrités sont instrumentalisées : se faisant passer pour Patrick Bruel, des brouteurs ont convaincu une femme qu’elle entretenait une relation avec le chanteur, avant de lui dérober 6 000 euros.



Une fois encore, Julien Courbet et son équipe partent à la traque de ces arnaqueurs, avec un objectif : les démasquer et venir en aide aux victimes.