La Boîte à Secrets du 16 janvier : les invités de Faustine Bollaert ce soir

La Boîte à Secrets du 16 janvier 2026 – Faustine Bollaert vous donne rendez-vous ce soir sur France 3 pour un nouveau numéro inédit de « La Boîte à Secrets ».





A suivre dès 21h10 sur la chaîne, puis en replay gratuit pendant 7 jours sur France.TV.







La Boîte à Secrets du 16 janvier 2026 : les invités de ce soir

Pour ce nouveau numéro, La boîte à secrets s’apprête une fois encore à toucher le cœur des téléspectateurs. Faustine Bollaert promet une soirée intense et pleine d’émotions pour ses trois invités : Frédéric François, Isabelle Morizet et André Manoukian.

Bien plus qu’un simple divertissement, La boîte à secrets est un véritable moment de partage, où chaque personnalité se livre à travers des souvenirs précieux et des instants marquants de son parcours. Une immersion émouvante dans leur histoire personnelle et artistique.



Frédéric François, Isabelle Morizet et André Manoukian découvriront des surprises entièrement conçues pour eux, imaginées avec la complicité de leurs proches. Entre joie, rires, émotions intenses, retrouvailles et confidences inattendues, tous les ingrédients seront réunis pour une soirée inoubliable.

Faustine Bollaert vous invite à célébrer ces moments uniques… et attention, les surprises sont loin d’être terminées ! Préparez-vous à vibrer, à rire et, peut-être, à laisser couler une petite larme.