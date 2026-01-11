Audiences 10 janvier : « Enquête parallèle » leader devant la Star Academy



Publicité





Audiences 10 janvier 2026 – C’est France 3 qui est arrivé en tête des audiences samedi soir avec le téléfilm inédit « Enquête parallèle », qui a captivé 3,31 millions de téléspectateurs pour 18,1% de pda.





C’est devant TF1 avec le 13ème prime de la saison de la Star Academy, qui a réuni 3,15 millions de téléspectateurs pour 16,8%







Publicité





Audiences 10 janvier 2026 : les autres chaînes

France 2 complète le podium avec un inédit de « The Floor », qui a intéressé 2,57% millions de téléspectateurs pour 15,5% de pda.

M6 est derrière avec sa nouvelle série inédite « NCIS : Tony & Ziva », suivie par 2 millions de téléspectateurs pour 10,6% de pda.



Publicité





France 5 suit avec un inédit du magazine « Echappées belles », qui a rassemblé 1,45 million de téléspectateurs pour 7,9% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie