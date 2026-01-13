Ici tout commence du 13 janvier : Anouk renvoyée ? Réponse ! (résumé + vidéo épisode 1349 en avance)



Ici tout commence du 13 janvier 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1349 – Anouk est sur la sellette ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Un conseil pédagogique va être organisé pour décider de son sort…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1







Ici tout commence du 13 janvier – résumé de l’épisode 1349

Marc tient Anouk pour responsable de la rechute de Joséphine et estime que son comportement nuit gravement à la réputation de l’Institut. Anaïs convoque alors un conseil pédagogique pour décider de son sort. Marc et Jeanne votent pour son renvoi, Anaïs et Olivia contre. Et alors que Clotilde se disait prête à voter pour son renvoi, cette dernière tranche finalement contre l’exclusion d’Anouk !

Très affectée, Joséphine trouve du réconfort auprès de Fleur et Bérénice, car elle craint de devoir croiser Anouk et Loup à l’Institut. De son côté, Fleur assure n’avoir que des sentiments fraternels pour Lionel, mais elle est bouleversée lorsqu’elle le surprend en train d’embrasser Juliette. Informé du conseil pédagogique, Loup tente d’intervenir pour défendre Anouk, malgré son refus. Il apprend aussi la rechute de Joséphine et s’en inquiète sincèrement.



Sur le plan amoureux, Ismaël fait une surprise romantique à Léonard et lui déclare son amour. Léonard raconte ensuite ce moment à Maya, sans réaliser que ses propos sur sa relation avec Gaspard la blessent. Une altercation à l’Économat, qui se solde par une punition pour Maya, ravive les tensions du couple. Enfin, toujours démotivé, Solal se confie à Julia sur ce qui l’a poussé à cuisiner enfant. En jouant sur son empathie, elle l’aide à retrouver l’inspiration. Touché, Solal comprend que son moteur est de cuisiner pour réconforter les autres et il développe un nouveau concept, salué par Olivia.

Ici tout commence du 13 janvier 2026 – extrait vidéo

