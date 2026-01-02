Audiences 1er janvier 2026 : « Prodiges » leader devant « Ratatouille »



Audiences 1er janvier 2026 – C’est France 2 qui est arrivé en tête des audiences avec la première demi-finale de « Prodiges », qui rassemblé 2,88 millions de téléspectateurs pour 17,2% de pda.





C’est devant M6 avec la rediffusion du film d’animation « Ratatouille », qui a convaincu 2,37 millions de téléspectateurs pour 13,7% de pda.







Audiences 1er janvier 2026 : les autres chaînes

TF1 complète le podium avec une rediffusion du film « Aquaman », qui a rassemblé 2,03 millions de téléspectateurs pour 12,8% de pda.

France 3 suit avec la rediffusion du film « Viva Maria ! », en hommage à Brigitte Bardot, qui a réuni 1,40 million de téléspectateurs pour 8,1% de pda.



Source chiffres audiences : Médiamétrie