Audiences 1er janvier 2026 : « Prodiges » leader devant « Ratatouille »

Par /

Publicité

Audiences 1er janvier 2026 – C’est France 2 qui est arrivé en tête des audiences avec la première demi-finale de « Prodiges », qui rassemblé 2,88 millions de téléspectateurs pour 17,2% de pda.


C’est devant M6 avec la rediffusion du film d’animation « Ratatouille », qui a convaincu 2,37 millions de téléspectateurs pour 13,7% de pda.

Audiences 1er janvier 2026 : « Prodiges » leader devant « Ratatouille »
© Nathalie GUYON – France Télévisions


Publicité

Audiences 1er janvier 2026 : les autres chaînes

TF1 complète le podium avec une rediffusion du film « Aquaman », qui a rassemblé 2,03 millions de téléspectateurs pour 12,8% de pda.

France 3 suit avec la rediffusion du film « Viva Maria ! », en hommage à Brigitte Bardot, qui a réuni 1,40 million de téléspectateurs pour 8,1% de pda.


Publicité

Source chiffres audiences : Médiamétrie

A LIRE AUSSI
« Qui sera le plus nul ? » : votre nouveau jeu ce soir sur TF1 (VIDÉO 2 janvier 2026)
"Qui sera le plus nul ?" : votre nouveau jeu ce soir sur TF1 (VIDÉO 2 janvier 2026)
« Le Comte de Monte-Cristo » : suite et fin de la série ce soir sur France 2 (2 janvier 2026)
"Le Comte de Monte-Cristo" : suite et fin de la série ce soir sur France 2 (2 janvier 2026)
La Boîte à Secrets du 2 janvier : les invités de Faustine Bollaert ce soir
La Boîte à Secrets du 2 janvier : les invités de Faustine Bollaert ce soir
« Zootopie » : le film d’animation Disney ce soir sur M6 (2 janvier 2026)
« Zootopie » : le film d'animation Disney ce soir sur M6 (2 janvier 2026)


Publicité


Retour en haut