Audiences 5 janvier 2026 : « Le gendre de ma vie » leader devant « Cauchemar en cuisine »

Audiences 5 janvier 2026 – C’est FTF1 qui est arrivé en tête des audiences lundi soir avec la rediffusion du film « Le gendre de ma vie », qui a captivé 2,33 millions de téléspectateurs pour 14,2% de pda.


C’est devant M6 avec un inédit de « Cauchemar en cuisine », qui a intéressé 2,02 millions de téléspectateurs pour 11% de pda.

Audiences 5 janvier 2026 : « Le gendre de ma vie » leader devant « Cauchemar en cuisine »
Audiences 5 janvier 2026 : les autres chaînes

France 2 complète le podium avec la série inédite « Mitterrand confidentiel », qui a rassemblé 2 millions de téléspectateurs pour 10,9% de pda.

France 3 suit avec la rediffusion du film « Les apparences », qui a réuni 1,98 million de téléspectateurs pour 11,9% de pda.


Source chiffres audiences : Médiamétrie

