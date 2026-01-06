Star Academy : à quelle heure auront lieu les évaluations ce 6 janvier ?



Star Academy 2025, évaluations semaine 12 – Suite et fin des évaluations de la semaine 12 ce mardi matin au château de la Star Academy. Au programme en cette semaine des défis des profs, des évaluations en deux groupes. Après Ambre, Anouk et Bastiaan hier (notre résumé complet ici), place aujourd’hui à Léa, Sarah et Victor.











Star Academy, à quelle heure auront lieu les évaluations ?

➤ Mardi matin, à 10h30 au château (11h sur le flux live TF1+), les académiciens du second groupe (Léa, Sarah et Victor) passent leurs évaluations. Ils devaient choisir une chanson, qu’ils feront en chant, en théâtre et en danse. Rappelons qu’à l’issue de ces évaluations, il y aura un top 3 et 3 nommés (2 si Sarah est nommée). Cette semaine, les élèves n’ont pas le droit de choisir la même chanson, ils doivent se mettre d’accord pour les répartir.

➤ Liste des chansons du groupe 2 :

« Le blues du businessman » Starmania

« Parle-moi » Isabelle Boulay

« Alors on danse » Stromae

« Dors » Clara Luciani

« Le prélude de Bach » Maurane

➤ Choix des élèves

Léa « Parle-moi » Isabelle Boulay

Sarah « Dors » Clara Luciani

Victor « Alors on danse » Stromae



Résumé complet des évaluations à venir sur Stars-Actu dès qu’elles seront terminées !

Rendez-vous ce soir à 17h30 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2025. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.