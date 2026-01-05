Cauchemar en cuisine : qu’est devenu le restaurant à Beussent après le passage du chef ? (5 janvier)

Cauchemar en cuisine, restaurant La Bonne Table à Beussent le 5 janvier 2026 – Ce soir dans « Cauchemar en cuisine » sur M6, Philippe Etchebest est venu en aide à Romain et Betty dans leur restaurant à Beussent, dans le Pas-de-Calais.


Mais qu’est devenu le restaurant après le passage du chef ? Réponse !

© PIERRE OLIVIER/M6


Philippe Etchebest était dans ce restaurant, La Bonne Table, en septembre dernier. Un tournage mouvementé puisque le chef a carrément claqué la porte !

Mais depuis le passage du chef Etchebest, tout semble aller pour le mieux pour le couple de restaurateurs. Le restaurant est toujours ouvert et les avis en ligne sont désormais bien meilleurs !


Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, le replay sera très vite disponible sur M6+.

