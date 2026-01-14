La meilleure boulangerie de France du 14 janvier : le sommaire, qui remportera le duel ce soir ?



Publicité





La meilleure boulangerie de France du 14 janvier 2026 – Bruno Cormerais, Michel Sarran et Chiara Serpaggi vous donnent rendez-vous ce soir sur M6 pour la suite de la saison 13 inédite de « La meilleure boulangerie de France ». Le jury continue son tour du Var et des Bouches-du-Rhône.





Une émission à voir dès 18h30 sur M6 mais aussi en replay sur M6+







Publicité





La meilleure boulangerie de France du 14 janvier 2026 : récap de la semaine et programme du jour

Pour cette 10ème semaine de la saison, le jury est dans le Var et les Bouches-du-Rhône.

🔵 Lundi, c’est la boulangerie de Charles et Valentin dans les Bouches-du-Rhône qui a remporté la victoire avec la très belle moyenne de 9,1/10 (8,5/10 pour la première impression, 9,5/10 pour le produit fétiche, 9/10 pour le pain signature, et 9,3/10 pour le défi du jury).



Publicité





🔵 Mardi, c’est la boulangerie de Philippe et Marion dans les Bouches-du-Rhône qui a remporté la victoire avec la jolie moyenne de 8,9/10 (8/10 pour la première impression, 9/10 pour le produit fétiche, 9/10 pour le pain signature, et 9,7/10 pour le défi du jury).

🔵 Ce mercredi soir, le jury sera encore une fois dans les Bouches-du-Rhône. Ils vont rencontrer deux nouveaux artisans boulangers !

En fin de semaine, le meilleur d’entre eux aura le privilège de représenter le Var et les Bouches-du-Rhône pour peut être remporter cette saison de La meilleure boulangerie de France !

Rappel de la présentation de la saison

La Meilleure Boulangerie de France reprend la route pour une nouvelle odyssée gourmande à travers les régions françaises. Cette nouvelle saison mettra de nouveau en lumière des boulangeries d’exception, tout en valorisant le terroir, l’excellence artisanale et la diversité du patrimoine culinaire de l’Hexagone. Côté jury, la cheffe pâtissière Chiara Serpaggi fait son entrée aux côtés de Bruno Cormerais, Noëmie Honiat et Michel Sarran. L’aventure sera aussi ponctuellement enrichie par la participation du chef Danny Khezzar, invité à partager cette expérience singulière.