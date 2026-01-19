C à vous du 19 janvier 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

Par

C à vous du 19 janvier 2026, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce lundi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !


Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.

France 5


🔵 « La Guerre, Donald Trump et nous » : dans les coulisses d’une année sous tensions internationales avec Guy Lagache, journaliste et réalisateur du documentaire diffusé le mardi 20 janvier à 21H10 sur France 2

🔵 Le calvaire de Gisèle Pelicot aurait pu être évité d’après un rapport accablant. On en parle avec Me Florence Rault, avocate de la famille de Sophie Narme, Marion et Caroline Darian


🔵 CAN : le Sénégal bat le Maroc après une finale chaotique. On reçoit Vanessa Le Moigne, journaliste, présentatrice de la CAN sur BeIN SPORTS

🔵 Dans la suite de C à vous :
Jean-Claude Casadesus, pour son concert au Théâtre des Champs-Elysées le 25 janvier à 18H00
Evelyne Bouix et Nicolas Briançon pour « On ne se mentira jamais », au Théâtre de Paris
Monroe pour sa tournée dans les églises et cathédrales

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 19 janvier 2026 à 19h sur France 5.

