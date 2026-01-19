Un Si Grand Soleil Spoiler : Sacha a tout organisé avec Charlotte ! (épisode du 21 janvier)



Un si grand soleil spoiler épisode 1841 du 21 janvier 2026 – Charlotte a piégé Manu et l’accuse d’agression sexuelle dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». Et dans quelques jours, alors que la capitaine Aude Ruiz enquête, elle va retrouver le bouton de la veste de Manu sous un coussin du canapé chez les Guérin !











Il s’agit du bouton arraché volontairement par Charlotte pour piéger Manu… Et en fin de journée, elle demande à Sacha de la rappeler. Elle lui dit que la flic a trouvé le bouton comme il le voulait. Sacha a le sourire et se félicite que son plan se déroule comme prévu ! C’est lui qui tire les ficelles, il a tout organisé avec Charlotte depuis le début !

Et toujours sous emprise, Charlotte dit à Sacha qu’il lui manque et qu’elle veut le voir… Sacha assure que c’est impossible pendant l’enquête, ils ne doivent pas être vus ensemble.

Pendant ce temps là, Manu prend Levars comme avocat. Ce dernier lui dit que Charlotte a déjà menti à la police sur une autre affaire, il pense pouvoir facilement remettre sa parole en doute…



