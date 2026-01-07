C à vous du 7 janvier 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



C à vous du 7 janvier 2026, invités et sommaire





🔵 « Néron à l’Elysée » : dans les coulisses du dernier mandat d’Emmanuel Macron avec les éditorialistes Maurice Szafran et Nicolas Domenach, qui publient leur livre aux éditions Albin Michel

🔵 Obsèques de Brigitte Bardot : l’adieu à l’icône du cinéma français. On reçoit Mireille Dumas, réalisatrice du doc « Brigitte Bardot, l’insoumise » et Yves Bigot, journaliste biographe de l’actrice



🔵 Dans la suite de C à vous :

📺 Julian Bugier pour ses 5 ans au JT de France 2

📖 Jessé pour son livre “Les bateaux sur la terrasse” aux éditions Robert Laffont

✨ Mazarine Pingeot pour le documentaire : “François Mitterrand, une autre vie possible”, diffusé le 8 janvier sur LCP

