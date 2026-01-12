

Ça commence aujourd’hui du 12 janvier 2026, le sommaire – Ce lundi et pour bien commencer la semaine sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2







Ça commence aujourd’hui du 12 janvier 2026 à 13h55 « Infanticides : comment survivre à la mort de son enfant ? »

Ce lundi, Ça commence aujourd’hui propose un numéro inédit bouleversant, consacré à un thème aussi rare que difficile : « Infanticides : comment survivre à la mort de son enfant ? ». Sur le plateau, Faustine Bollaert donne la parole à des parents confrontés à l’impensable, marqués à jamais par la perte brutale et violente de leur enfant. À travers des témoignages poignants, l’émission explore le choc, la culpabilité, l’incompréhension et le long chemin du deuil, tout en interrogeant les mécanismes psychologiques et les moyens de se reconstruire après un tel drame. Un rendez-vous fort en émotion, empreint de pudeur et d’humanité, qui tente de comprendre comment continuer à vivre après l’irréparable.

Et à 15h : « Violences économiques : leur conjoint contrôlait toutes leurs dépenses… et toute leur vie » (rediffusion)

Faustine Bollaert accueille sur le plateau de Ça commence aujourd’hui des femmes qui ont subi des violences économiques au sein de leur couple, une emprise insidieuse aux conséquences durables. Audrey raconte comment son compagnon contrôlait ses finances, surveillait chacune de ses dépenses, contractait des crédits à son insu et allait jusqu’à vider les comptes de ses enfants, la laissant aujourd’hui dans une situation de surendettement. Blandine, quant à elle, pensait s’associer professionnellement avec son conjoint alors qu’elle travaillait sans relâche pendant qu’il était au chômage, avant de découvrir qu’elle ne détenait en réalité aucune part de l’entreprise, l’homme s’installant ensuite à l’étranger sans jamais la rémunérer. Mélinda évoque enfin l’enfer vécu dès l’adolescence, neuf années sous contrôle total, jusqu’à financer, sous emprise, le mariage et le logement de l’homme qui menait une double vie.



