« Ella in Paris » : votre téléfilm ce 14 janvier sur TF1 (histoire, interprètes)

« Ella in Paris » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 14 janvier 2026 – C'est un nouveau téléfilm qui vous attend cet après-midi sur TF1, il s'agit d'une rediffusion et il s'intitule « Ella in Paris ».





« Ella in Paris » : l’histoire, le casting

Épuisée et proche du burn-out, Ella s’accorde une parenthèse de deux semaines à Paris afin de faire le point sur sa vie. Sur place, elle se rapproche de Clotilde, sa logeuse haute en couleur, croise le chemin de Gaston, un critique culinaire aussi charmant qu’audacieux, et devient la stagiaire de Serge, un homme mystérieux avec qui elle partage une véritable passion pour le fromage. Peu à peu, Ella se laisse séduire par cette nouvelle vie et par la capitale, prête à lui offrir un nouveau départ… à condition d’oser se lancer dans l’aventure.



Avec : Bethany Joy Lenz (Ella Weber), Stanley Weber (Serge Pelerin), Ben Wiggins (Gaston Aubergel), Manon Azem (Clotilde Aubergel)

Et à 16h, « Une New-Yorkaise à la montagne » (rediffusion)

Journaliste free-lance pour un magazine new-yorkais, Kate Daniels se voit offrir une opportunité inespérée : interviewer l’écrivain qu’elle admire par-dessus tout. Seul problème, la rencontre a lieu au Canada, alors qu’elle déteste voyager. À la clé de cette mission, un poste de journaliste salariée qu’elle rêve de décrocher. Elle se lance donc dans l’aventure accompagnée de Jayne, sa meilleure amie et photographe. Sur place, Noah et Simon, les propriétaires de la maison d’hôtes où elles logent, leur proposent de collaborer à la création d’une visite guidée de trois jours au cœur des montagnes, promettant un séjour riche en découvertes et en émotions.

Avec : Jen Lilley (Kate Daniels), Chris McNally (Noah), Amy Groening (Jayne), Rodrigo Beilfuss (Simon)