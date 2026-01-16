

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 16 janvier 2026, le sommaire – Ce vendredi après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Ça commence aujourd’hui du 16 janvier 2026 à 13h55 « Une aventure d’un soir… et un bébé ! » (inédit)

Ce vendredi, Ça commence aujourd’hui propose un numéro inédit placé sous le signe des bouleversements inattendus avec le thème « Une aventure d’un soir… et un bébé ! ». Sur le plateau, Faustine Bollaert donne la parole à des femmes et des hommes dont la vie a basculé après une relation sans lendemain qui s’est transformée en responsabilité à vie. Grossesse imprévue, révélations tardives, choix difficiles, réactions de l’entourage… Entre émotions fortes, parcours de résilience et témoignages sincères, ces invités racontent comment ils ont fait face à l’arrivée d’un enfant dans un contexte totalement imprévu. Un numéro poignant, entre surprises, remises en question et espoir.

Et à 15h : « Son mari avait un amant… » (rediffusion)

Faustine Bollaert accueille des invités dont le mariage a été bouleversé par la révélation d’une homosexualité longtemps refoulée. Laurent, marié et père de trois enfants, voit sa vie basculer après être tombé amoureux d’un homme présenté par son beau-frère, vivant une relation secrète durant quatre mois avant d’avouer la vérité à son épouse, anéantie par la révélation. Florence, elle, découvre pendant sa deuxième grossesse que son mari entretient une relation cachée avec un homme ; plus qu’une trahison, cette clandestinité provoque chez elle un déclic, menant le couple à se séparer pour se donner une chance d’être heureux chacun de leur côté. Enfin, Dylan raconte comment l’homophobie subie dans sa famille l’a poussé à nier son orientation sexuelle, jusqu’à ce que son épouse, inquiète pour sa santé après une tentative de suicide, devienne la première personne à qui il ose avouer son homosexualité.



Publicité





Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.