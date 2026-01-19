« Le tueur de Bear lake » : votre téléfilm ce 19 janvier sur TF1 (histoire, interprètes)



« Le tueur de Bear lake » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 19 janvier 2026 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend cet après-midi sur TF1, il s’intitule « Le tueur de Bear lake ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Le tueur de Bear lake » : l’histoire, le casting

Après l’arrestation d’un tueur en série, la lieutenante Ally Foster est contrainte de s’accorder deux semaines de repos. Elle retourne alors à Bear Lake, dans la maison de son enfance, où elle renoue avec des amis qu’elle avait perdus de vue. Mais lorsque plusieurs touristes meurent dans des circonstances troublantes, Ally est persuadée que le tueur qu’elle a fait arrêter est toujours en liberté.



Avec : Mercedes de la Zerda (Ally Foster), Tom Stevens (Roy Martin), Blake Williams (Député Brodie Doyle), Brandon Giddens (Miles Lang)

Et à 16h, « Rencontre avec un serial killer » (rediffusion)

Enfants, Maddie et Olivia ont assisté à l’enlèvement de leur jeune sœur par un homme. Des années plus tard, Maddie est journaliste et se penche sur la disparition de plusieurs femmes dans la région. Parallèlement, Olivia échappe de justesse à une agression à son domicile, lorsqu’un inconnu s’introduit chez elle par la fenêtre. Craignant pour la sécurité de sa sœur, Maddie la convainc alors de suivre des cours d’autodéfense…

Avec : Brianna Cohen (Maddie), Rib Hillis (Haden), Revell Carpenter (Olivia), Don Jeanes (Jack)