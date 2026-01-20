« Justice pour ma sœur » : votre téléfilm ce 20 janvier sur TF1 (histoire, interprètes)



« Justice pour ma sœur » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 20 janvier 2026 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend cet après-midi sur TF1, il s’intitule « Justice pour ma sœur ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1







« Justice pour ma sœur » : l’histoire, le casting

Eliza, enceinte d’un amant inconnu, est retrouvée morte tandis que son bébé s’est volatilisé. Sa demi-sœur Gabi part alors à la recherche de l’enfant disparu. Pour recueillir des indices, elle se fait embaucher chez l’ancienne patronne d’Eliza. Aidée par Marcus, un serveur qui avait croisé la jeune femme, Gabi met au jour l’existence d’une agence d’adoption aux méthodes douteuses. Peu à peu, elle comprend qu’Eliza aurait été prise au piège d’un trafic de bébés.



Avec : Anna Marie Dobbins (Gabi Richards), Brittney Q. Hill (Kate Carrington), Derek McDonnell (Marcus Smith), Ali Amin Carter (Aiden Pierce)

Et à 16h, « Tuée pour son bébé : l’histoire vraie d’Heidi Broussard » (rediffusion)

Inspiré d’une histoire vraie, le récit suit deux amies, Megan et Heidi. Prétendant être enceinte, Megan quitte Houston pour Austin afin de rendre visite à Heidi après son accouchement. Mais lorsque Heidi disparaît avec son nouveau-né, les soupçons se tournent vers son entourage, et plus particulièrement vers son compagnon. L’enquête révélera finalement que Megan est totalement innocente.

Avec : Emily Osment (Megan Fieramusca), Anna Hopkins (Heidi Broussard), Ian Lake (Cody), Jamie Spilchuk (Greg)