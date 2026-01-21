

Ça commence aujourd'hui du 21 janvier 2026, le sommaire – Ce mercredi après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd'hui ».





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 21 janvier 2026 à 13h55 « TDAH et addiction : le duo dangereux ! » (inédit)

Cet après-midi, Faustine Bollaert reçoit des témoins venus raconter leur parcours face à un double combat encore trop méconnu : le TDAH (trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité) et l’addiction, un duo aussi complexe que dangereux. Difficultés scolaires, impulsivité, errance médicale, dépendance à l’alcool, aux drogues ou aux écrans… Les invités livrent des témoignages bouleversants et sans tabou, tandis que des professionnels apportent leur éclairage pour mieux comprendre les liens entre ces troubles, souvent diagnostiqués tardivement. Une émission poignante qui ouvre le débat et met en lumière des réalités encore trop souvent invisibles.

Et à 15h : « Parmi leurs enfants, elles ont toujours eu un chouchou ! » (rediffusion)

Faustine Bollaert accueille des invitées qui assument, avec plus ou moins de recul, avoir toujours eu un enfant « chouchou ». Christelle, maman de trois enfants, reconnaît être particulièrement fusionnelle avec son benjamin Elliott, au point de vivre au Portugal pour rester à ses côtés pendant ses études, sans vraiment savoir expliquer cette attention décuplée, même si sa fille Coralie trouve cela parfois excessif. Isabelle, de son côté, prend conscience avec le temps qu’elle a toujours été plus attentive à son fils aîné Alexandre, né après de longues années d’attente et avec une santé fragile, une relation qui s’est construite difficilement avant de devenir très forte. Enfin, Émilie témoigne de son vécu d’enfant « du milieu », ayant grandi dans une fratrie où sa sœur était la préférée de leur père et son frère celle de leur mère, une dynamique qui l’a longtemps poussée à se comparer et à douter d’elle-même.



