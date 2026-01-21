Les 12 coups de midi du 21 janvier : Cyprien échoue face à l’étoile mystérieuse entièrement dévoilée



Les 12 coups de midi du 21 janvier 2026, 123ème victoire de Cyprien – Cyprien a signé une nouvelle victoire ce mercredi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Mais n’ayant gagné que 1000 euros à partager, pas de Coup de Maître et pas de possibilité de proposer un nom face à l’étoile mystérieuse entièrement dévoilée.











Les 12 coups de midi du 21 janvier, l’étoile mystérieuse entièrement dévoilée

Cyprien voit sa cagnotte personnelle totaliser 544.484 euros de gains et cadeaux. Sur l’étoile mystérieuse, rappelons que c’est Raphaël Quenard qui est apparu depuis hier.

Explications des indices : l’erlenmeyer ferait référence à son diplôme de l’École nationale supérieure de chimie de Paris, le couteau de boucher à son rôle dans la saison 3 de « Family Business », l’avion à son passage par l’école des Pupilles de l’air, le parfum à son film « Cash », le désert à son livre « Clamser à Tataouine », l’âne blanc au film « I Love Peru », et le chien pour le film « Chien de la casse ».

Noms déjà proposés pour cette étoile : Johnny Hallyday, Zendaya, Harrison Ford, Johnny Depp, Robert Pattinson



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 21 janvier

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mercredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+