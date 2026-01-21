« Un divorce presque parfait » : votre téléfilm ce 21 janvier sur TF1 (histoire, interprètes)



Publicité





« Un divorce presque parfait » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 21 janvier 2026 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend cet après-midi sur TF1, il s’intitule « Un divorce presque parfait ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







Publicité





« Un divorce presque parfait » : l’histoire, le casting

Tabby et Brett Noble, anciennes figures de la téléréalité désormais sur le déclin, sont prêts à tout pour regagner en popularité. De leur côté, Mark et Dana, un couple d’avocats, se retrouvent bien malgré eux entraînés au cœur d’une vaste imposture : un divorce entièrement monté de toutes pièces.



Publicité





Avec : Lacey Chabert (Dana), Kaden Connors (TJ), Brennan Elliott (Mark), Garwin Sanford (Paul)

Et à 16h, « L’amour selon Emilia Bloom » (rediffusion)

Romancière à succès, Emilia voit son dernier livre devenir un best-seller. Profitant de sa tournée promotionnelle, elle revient dans sa ville natale avec l’espoir de renouer avec ses enfants, qu’elle a laissés derrière elle des années plus tôt. Zach et Taylor, contraints de se reconstruire après la disparition de leur père et l’abandon de leur mère, tentent chacun de retrouver l’amour. Mais ces retrouvailles inattendues risquent de raviver des blessures et de s’avérer plus complexes que prévu.

Avec : Melora Hardin (Emilia Bloom), Arienne Mandi (Franki), Katherine McNamara (Taylor Bloom), Max Lloyd-Jones (Zach Bloom)