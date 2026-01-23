« Confessions d’une mythomane » : votre téléfilm ce 23 janvier sur TF1 (histoire, interprètes)



« Confessions d’une mythomane » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 22 janvier 2026 – C’est un nouveau téléfilm qui vous attend cet après-midi sur TF1, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Confessions d’une mythomane ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Confessions d’une mythomane » : l’histoire, le casting

Accaparée par son travail, Morgan Mason a fini par délaisser son petit ami, Xander, qui lui propose de faire une pause afin de réfléchir à leurs priorités respectives. Riley, sa collaboratrice et amie, lui suggère alors de s’accorder un mois de déconnexion totale dans un hôtel, loin de toute technologie et notamment des réseaux sociaux, pourtant au cœur de son quotidien puisqu’elle dirige une agence spécialisée dans ce domaine. Prenant ce conseil au sérieux, Morgan s’envole pour Calm River, un établissement en Floride où téléphones et ordinateurs sont proscrits. Ce qu’elle ignore, en revanche, c’est qu’elle a oublié son trousseau de clés dans le taxi qui la conduisait à l’aéroport : sa conductrice, Alicia Robertson, qui a l’habitude de dormir dans sa voiture, saisit l’occasion pour s’installer chez elle.



Avec : Crystal-Lee Naomi (Alicia), Jennifer Freeman (Morgan), Kareem Lewis (Charlie), Ali Amin Carter (Xander)

Et à 16h, « La vengeance d’une mythomane » (rediffusion)

Alicia réussit à s’échapper de la prison où elle était incarcérée. Elle jette alors son dévolu sur une nouvelle proie : Pamela Dorian, PDG de Love Priscilla, une entreprise de cosmétiques sur le point d’entrer en Bourse. Parvenant à gagner sa confiance, Alicia se fait engager comme sa nouvelle assistante…

Avec : Crystal-Lee Naomi (Alicia), Vivica A. Fox (Pamela), Jermaine Rivers (Marcus), Schelle Purcell (Everette Lemon)