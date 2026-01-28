« La fabrique des rêves » : votre téléfilm ce 28 janvier sur TF1 (histoire, interprètes)



« La fabrique des rêves » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 28 janvier 2026 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend cet après-midi sur TF1, il s’intitule « La fabrique des rêves ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« La fabrique des rêves » : l’histoire, le casting

À la suite d’un dysfonctionnement à la Fabrique des rêves, Grace se met à faire régulièrement le même songe, dans lequel apparaît un mystérieux homme prénommé Michael. Mais lorsqu’elle finit par le croiser dans la réalité, elle tombe des nues : lui ne semble absolument pas la connaître.



Avec : Skyler Samuels (Grace), Kapil Talwalkar (Michael Roy), David Rosser (Harvey)

Et à 16h, « Les chroniques de la famille Bennet » (rediffusion)

Harriet, une jeune New-Yorkaise férue des romans de Jane Austen, éconduit son petit ami en estimant qu’il est loin d’égaler l’inoubliable Mr Darcy d’Orgueil et Préjugés. Mais lorsqu’elle se retrouve propulsée au cœur même de son livre favori, elle découvre que la vie dans la fiction n’est pas aussi idéale qu’elle l’imaginait… et que le monde moderne a, lui aussi, de sérieux atouts.

Avec : Eliza Bennett (Harriet), Nicholas Bishop (Monsieur Darcy), Nell Barlow (Elizabeth), Catherine Hannay (Jane)