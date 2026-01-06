

Ça commence aujourd’hui du 6 janvier 2026, le sommaire – Ce mardi et comme chaque après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 6 janvier 2026 à 13h55 « Accouchement, lune de miel, grossesse : c’est au pire moment qu’il a été infidèle »

Sur le plateau, Faustine Bollaert donne la parole à des femmes confrontées à la trahison au moment où elles se sentaient le plus vulnérables. Alors qu’elles vivaient une période censée être l’une des plus belles de leur vie, elles ont découvert l’infidélité de leur compagnon, provoquant un véritable séisme émotionnel. Entre sidération, colère et reconstruction, elles livrent des témoignages forts et sincères sur l’après, les décisions difficiles et le long chemin pour se relever. Un épisode intense, marqué par l’émotion et la résilience.

Et à 15h : « 50 ans de mal-être… et enfin le premier jour de leur vie ! » (rediffusion)

Faustine Bollaert reçoit dans Ça commence aujourd’hui deux invitées au parcours bouleversant, venues raconter une révélation tardive mais vitale : celle de leur véritable identité. Après plus de cinquante ans de silence, elles ont enfin trouvé la force d’être elles-mêmes.



Didier, devenu Vanessa à 50 ans, a longtemps enfoui une certitude ressentie dès l’enfance. Marié, père de deux enfants, elle n’assume pleinement son identité qu’en 2020, entamant une nouvelle vie placée sous le signe de la liberté et de la vérité.

Patrick, de son côté, a tenté pendant 57 ans d’étouffer un profond mal-être malgré une vie bien remplie. Jusqu’au jour où il décide de tout changer pour devenir Patricia, ouvrant la voie à un avenir plus apaisé.

À travers leurs témoignages sincères, Vanessa et Patricia incarnent le courage d’être soi, quel que soit l’âge, et livrent un puissant message de résilience et de liberté.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.