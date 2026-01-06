« Les péchés de mon mari » : votre téléfilm inédit ce 6 janvier sur TF1 (histoire, interprètes)



« Les péchés de mon mari » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 6 janvier 2026 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend ce mardi après-midi sur TF1, il s’intitule « Les péchés de mon mari ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Les péchés de mon mari » : l’histoire, le casting

Agent immobilier en apparence irréprochable, Tony Dandridge cache en réalité un redoutable tueur en série. Il sera finalement abattu par la police avant de pouvoir faire une nouvelle victime. Lors de son interrogatoire par l’inspecteur Harrison, son épouse Katherine affirme n’avoir jamais eu connaissance des crimes commis par son mari. Mais la mère de l’une des victimes entreprend de se rapprocher d’elle, déterminée à faire éclater la vérité…



Avec : Alaina Huffman (Doreen), Hayley Sales (Katherine), Matt Brown (Tony), Sarah Christine Smith (Brenda), Juliette Hawk (Suzie), Dalias Blake (L’inspecteur Harrison)

Et à 16h, « Dans la tête d’un serial killer » (rediffusion)

Chloé Joy anime un podcast consacré à une série de quatre meurtres de jeunes femmes commis dans la région ces dernières années. En recoupant les dossiers et en réinterprétant les indices, elle cherche à percer l’identité du tueur, toujours en fuite. Son podcast à succès attire l’attention de nombreux journalistes, dont Ellie Manchester, avec laquelle elle partage d’étranges similitudes. Tandis que son enquête devient de plus en plus obsessionnelle, Chloé tente de préserver une apparence de normalité et s’ouvre à de nouvelles rencontres. C’est ainsi qu’elle croise la route du séduisant et mystérieux Jack Rodgers…

Avec : Lanie McAuley (Chloé Joy), Natalie Sharp (Ellie Manchester), Clayton James (Josh), David Fung (Carl)