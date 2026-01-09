« Nuit de cauchemar à l’aéroport » : votre téléfilm inédit ce 9 janvier sur TF1 (histoire, interprètes)



« Nuit de cauchemar à l’aéroport » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 9 janvier 2026 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend ce vendredi après-midi sur TF1, il s’intitule « Nuit de cauchemar à l’aéroport ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Nuit de cauchemar à l’aéroport » : l’histoire, le casting

En route pour Chicago afin de rejoindre sa sœur sur le point d’accoucher, Aubrey voit son voyage brutalement interrompu lorsque son avion est contraint d’atterrir dans un petit aéroport en raison d’une violente tempête de neige. En attendant un nouveau vol, elle fait la connaissance de quelques passagers, dont Finn et Viviane. Cherchant désespérément à joindre sa sœur, Aubrey se rend sur le parking de l’aéroport dans l’espoir de capter du réseau, lorsqu’elle découvre Chloé, une jeune fille ligotée à l’arrière d’un van.



Avec : Monaye Moyes (Aubrey), Michael Silberblatt (Finn), Lisa Long (Vivian), Sophie McLeod (Chloe)

Et à 16h, « Un Noël mortel » (rediffusion)

Mallory Dearborn, jeune romancière à succès, choisit de mettre un terme à la saga de thrillers qui l’a propulsée sur le devant de la scène, avec l’ambition d’écrire une œuvre plus intime. Lorsqu’elle en informe Michael, son agent, celui-ci tente de la faire changer d’avis et lui propose de s’isoler quelques jours dans sa vaste maison de vacances pour se reposer et retrouver l’inspiration. Mais une fois sur place, Mallory comprend qu’elle est en réalité piégée par son agent, déterminé à la contraindre à écrire, dans le plus grand secret, la suite de sa série à succès. Pendant ce temps, inquiète de ne plus avoir de nouvelles de son auteure favorite, une jeune femme se lance dans une enquête pour découvrir ce qui se cache derrière cette soudaine disparition.

Avec : Alex Camacho (Mallory Dearborn), Matthew Pohlkamp (Michael), Hailey Rutledge (Carrie), Gregory Niebel (Le shérif Hill)